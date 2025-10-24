山形県最上町の街中の住宅の小屋にいたクマは、午後4時半に箱ワナに入り捕獲されたということです。 【写真を見る】【速報】最上町の街中の小屋にいたクマは捕獲（山形） 町によると、あすの朝に山に箱ワナを移動し、駆除する方針だということです。 ※画像クマが入り込んだ住宅の小屋