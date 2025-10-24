中年サラリーマンの秋丸泰造。ゴリッゴリの金髪ギャルのじゅりな。立ち食いそば屋で天ぷらをシェアしたことをきっかけに「ソフレ（そばフレンド）」になったふたりは、いっしょにそば屋巡りをすることに…!!日本人のソウルフード「立ち食いそば」をおいしく食べ尽くす、極上のそばコメディ！毎月第2・4金曜日更新予定。【そばでドカ食い】稲葉そーへー／本橋隆司稲葉そーへー漫画家。代表作『へ〜せいポリスメン!!』など。『超説得