日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月24日の日経225ミニ期近（2025年11月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万3416枚だった。 ◯2025年11月限（特別清算日：11月14日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 13416( 12416) ソシエテジェネラル証券6458(6458) SBI証券 3358(13