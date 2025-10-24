モデルの佐藤ありさ（37）による『佐藤ありさオフィシャルカレンダー2026』が12月20日に発売される。今年デビュー20周年を迎えた佐藤にとって初のカレンダーで、表紙のほか、収録カットと特典カットが公開された。【掲載カット】乾杯！ビールジョッキを片手に笑顔を見せる佐藤ありさ"20年の歩み"をテーマに、デビュー当時を思い起こさせる懐かしいカットや今の佐藤らしさをそのまま映し出した等身大のカットを収録した。専属モ