ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地ロジャースセンターでのブルージェイズ戦に出場予定。相手先発は、メジャー1年目のトレイ・イェサベージ投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。 ■22歳の本格派右腕と初対決 相手先発は、22歳の右腕イェサベージ。2024年のドラフト1巡目全体20位でブルージ