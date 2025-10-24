俳優の小芝風花が12月12日、2026年のカレンダー『Flower』（マガジンハウス）を発売する。きょう24日、表紙とファンクラブ特典の絵柄が解禁となった。【全身ショット】「らしさ全開！」小芝風花『Flower』FC限定の絵柄表紙は、好きな花だというかすみ草を手に、たおやかなまなざしを向ける姿が印象的なカット。2026年が華やかな年になることを予感させる表紙となっている。ファンクラブ特典は、TopCoat所属アーティストの通