中国共産党中央委員会は10月24日午前、記者会見を開き、中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議（四中全会）の精神を紹介しました。商務部の王文涛部長は、「第15次5カ年計画」期間中、国民総生産（GDP）だけでなく国民総所得（GNI）にも目を向け、「中国の経済」だけでなく「中国人の経済」も重視すると紹介しました。王部長は、「中国は双方向投資協力の空間を拡大していく。『中国への投資』というブランドを拡充し、外資誘致