中国政府は習近平国家主席が30日から韓国を国賓として訪問し、APEC首脳会議に出席すると発表しました。習近平国家主席は今月30日から来月1日にかけて、韓国・慶州を国賓として訪問し、APEC＝アジア太平洋経済協力会議の首脳会議に出席します。中国外務省の報道官は、24日の記者会見で、次のように訪問の意義を強調しました。中国外務省郭嘉昆 報道官「習近平国家主席が今年のAPEC首脳会議に出席することは、中国がアジア太