総裁選終了から3週間近くが経過し、ようやく高市早苗内閣が発足した。内政、外交の課題が山積する中、この新政権は荒波を乗り切れるのか。元衆議院議長の伊吹文明氏に新内閣の課題と展望について話を聞きました。（聞き手：川戸恵子収録：10月23日）【写真を見る】高市内閣と維新の“異例の協働”はなぜ実現？ 伊吹文明氏が指摘する憲法の精神と政治転換点「行政権が蘇った」と伊吹氏論功行賞との批判にも一定の理解ーーやっと