ボートレース津のSG「第72回ボートレースダービー」は24日、4日間の予選が終了。25日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われる。値千金の白星を手に入れた。4日目4R、桐生順平（39＝埼玉）は枠なり2コースからの差しでインの松田大志郎を捉えてシリーズ初の1着。得点率6.17の峰竜太と並び上位着順の差で14位だったものの予選突破に成功。昨年の地元・戸田に続くダービー連覇の望みをつないだ。それでも表情はさえない。「水面に出