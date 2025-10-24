自民党の税制調査会はきょう、高市政権が発足してから初めて非公式の幹部会合・通称“インナー”を開催し、ガソリンの暫定税率廃止をめぐる与野党協議などについて意見を交わしました。自民党の税制調査会はきょう午後、非公式幹部会合・通称“インナー”を開催しました。会合では小野寺税調会長から各党と協議をおこなっているガソリンの暫定税率廃止に向けた内容などについて報告があったということです。会合がおこなわれるのは