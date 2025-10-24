◇女子ゴルフツアーNOBUTAGROUPマスターズGCレディース第2日（2025年10月24日兵庫県マスターズGC＝6562ヤード、パー72）サッカー元日本代表MF三浦淳宏氏の長女でアマチュアの三浦由楽（14）は1バーディー、4ボギーの75で回り、通算9オーバーの97位で予選落ちした。ホールアウトした三浦は「楽しかった。いい経験になった」とうなずいた。インから出て13番でボギーが先行し、17番から後半の1番パー5まで3連続ボギー