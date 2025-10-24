２４日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１８５円４８銭（０・４５％）高の４万１４０５円６４銭で、最高値を更新した。全銘柄のうち１７７銘柄（約５３％）が上昇した。前日の米株高や、米半導体大手の好決算の発表を受け、東京市場でも人工知能（ＡＩ）や半導体関連銘柄を中心に上昇した。為替がやや円安・ドル高で推移し、機械や自動車などの輸出関連銘柄も値上がりした。個