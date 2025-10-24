第2ラウンド、11番でバーディーを奪い、タッチを交わす山下美夢有（左）と竹田麗央＝新朝鮮CC（共同）【高陽共同】米女子ゴルフの団体対抗戦、インターナショナル・クラウン第2日は24日、韓国・高陽市の新朝鮮CC（パー72）で行われ、1次リーグB組の日本はスウェーデンと1勝1敗で、通算1勝1分け2敗となった。山下美夢有、竹田麗央組はマデレーネ・サグストロム、イングリッド・リンドブラト組に3アンド2で勝った。古江彩佳、西