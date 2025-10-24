トランプ米大統領が27〜29日の日程で来日するのを前に、警視庁は24日、幹部らを集めて警備会議を開催した。迫田裕治警視総監は「首都の治安に責任を有する警視庁として、最大限の警戒を行う必要がある」と訓示。最大約1万8千人態勢で警備に当たる。迫田総監は、2022年の安倍晋三元首相銃撃事件に言及し、単独でテロを計画し実行するローンオフェンダー（LO）への警戒を呼びかけた。警視庁はLO対策として積極的に通行人に声をか