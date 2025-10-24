メイプル超合金・カズレーザー、ぺこぱ・松陰寺太勇が、２４日、自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」を更新した。８月に女優・二階堂ふみとの結婚を発表したカズレーザーは、二階堂の話題で「うちの社長、うちの人、奥さんっていうのかな？配偶者、配偶者」と話した。松蔭寺が「配偶者がいいかもね。ちょっと話それるけどさ、自分の妻のことを『奥さん』って呼ぶの変じゃない？」