ワールドシリーズ前日にメディア対応米大リーグのドジャースは24日（日本時間25日）からブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）に臨む。開幕前日のカナダ・トロントでは毎年恒例のメディアデーが行われ、大谷翔平投手らが写真撮影に応じた。球団SNSは先発4本柱がWSトロフィーを見つめる写真を投稿。しかし、1人だけ様子が違う大谷にファンからツッコミが殺到している。照明が落とされた部屋の中で光り輝くWSのトロフィー。