名古屋の東山動植物園で飼育されていた19歳のアミメキリン「トリノ」が死にました。 【写真を見る】東山動植物園 19歳のアミメキリン「トリノ」死ぬ 水堀に転落…起立できず呼吸器不全に 仲間迎えた直後の訃報 名古屋 「トリノ」はアミメキリンのオスで2005年に東山動植物園で生まれました。 その年に名古屋市とイタリアのトリノ市との間に姉妹友好都市提携が結ばれたことから、愛称募集の結果「トリノ」と命名されました。 ト