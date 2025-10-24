今週末は秋雨前線の影響を受けて東日本と西日本では曇りや雨のところが多いでしょう。上空3000mには0℃前後の寒気があるため、北アルプスの稜線など、特に標高が高い山岳では雪が降る可能性があります。また、別の低気圧が日本海を発達しながら進む予想で、日曜日は北日本でも天気が崩れる見通しです。すでに今シーズンの初雪が降った山も増えており、入山前に登山道の状況や山小屋の営業期間等の情報を入手するように心がけましょ