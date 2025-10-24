IPU・環太平洋大の松岡響祈が2027シーズンから加入サガン鳥栖は10月24日、IPU・環太平洋大学のMF松岡響祈が2027シーズンから加入することが内定したと発表した。現在、大学3年生で20歳の松岡は豊富な運動量を武器に、攻守両面でハードワークをこなし、長短の正確なパスで試合を組み立てるミッドフィルダーとして評価されている。育成年代はソレッソ熊本U-15、サガン鳥栖U-18でプレーし、その後IPU・環太平洋大学に進学。大学