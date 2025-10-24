日本維新の会の参院議員・石井苗子氏（71）が21日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、高市早苗首相（64）と感動の対面を果たしたことを伝えた。「高市早苗総理の涙の理由は？【憲政史上初女性総理誕生】」と題した動画で、高市氏が首相に指名された本会議終了後に、維新の控室にあいさつ訪れた様子を公開した。 【写真】感激の対面！高市総理と石井苗子氏 動画の中で石井氏は「帰り際にですね、『お姉ちゃん』って言われ