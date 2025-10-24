俳優の鈴木福が主演する映画「ヒグマ！！」（内藤瑛亮監督）が公開延期することが２４日、発表された。同映画は１１月２１日より公開予定だったが、２０２５映画「ヒグマ！！」製作委員会は、現在のクマ被害拡大の状況受け、公開延期を決定した。同作は「闇バイトＶＳヒグマ」という対立構造を描く内藤監督最新作。主演を務める鈴木は、夢を持ち大学進学を望むがとある事情で断念。母を支えるため闇バイトに手を染めていくうち