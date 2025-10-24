タレントの中山秀征が２４日、自身初となるディナーショー「ＨＥＳＴＡ大倉ｐｒｅｓｅｎｔｓ４０ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹＨＩＤＥＹＵＫＩＮＡＫＡＹＡＭＡＳＰＥＣＩＡＬＮＩＧＨＴ２０２５『ＤａｉｓｕｋｉｄｅＸｍａｓ』昭和歌謡で紡ぐプレミアムナイト」を１２月２６日にザ・リッツ・カールトン東京で開催することを発表した。カンヌ映画祭での作品展、書籍「気くばりのススメ」発売、銀座・鳩居