ＤｅＮＡは２４日、山本祐大捕手が右尺骨骨折術後骨内異物除去術を行ったと発表した。同手術は山本が昨年９月１５日の広島戦（マツダ）で右手首付近に死球を受け、右尺骨骨折した際、固定手術のために使ったプレートを取り除くための手術となる。山本は今季１０４試合に出場し、打率２割６分２厘、３本塁打、４１打点だった。