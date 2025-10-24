兵庫県・淡路島で「うずしおクルーズ」を運営するジョイポート淡路島株式会社が、「フクラリエ2025」の開催に合わせて「フクラリエ花火クルーズ」を2025年11月16日(日)に開催します。「淡路島3年とらふぐ」の豊漁を祈るお祭りの初日を飾る、この日限りの特別なクルーズです。船上から迫力満点の花火を鑑賞できるほか、豪華な振舞いや生演奏も楽しめます！ ジョイポート淡路島 うずしおクルーズ「フクラリエ花火クルーズ」