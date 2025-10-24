ＤｅＮＡは２４日、森敬斗内野手が右肘関節内遊離体の肘関節鏡視下遊離体摘出術（右肘クリーニング手術）を行ったと発表した。今後はリハビリ組に合流する。今季は２８試合に出場し、打率１割５分３厘、４打点。シーズン後半は上半身のコンディション不良でファーム調整を重ねていた。