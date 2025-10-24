巨人の内海哲也投手コーチが２４日、若手投手陣に奮起を促した。チームは２３日のドラフト会議で、即戦力候補の３投手を上位指名。「補強ポイントなので、いい選手を取ってくれた。楽しみです」と期待を寄せた。今季の投手陣は山崎が自己最多１１勝を挙げ奮闘したが、エース・戸郷は開幕から状態が上がらず８勝９敗。左の柱として期待された井上は６月以降苦しみ４勝止まり。後半戦は故障者が続出し、苦しい投手起用が続いた。