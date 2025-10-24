山形市の惺山高校の生徒17人が沖縄県での修学旅行から帰宅後、腹痛や下痢などの体調不良を訴え、修学旅行先での食事が原因とみられる集団食中毒が発生していたことがわかりました。食中毒の症状を訴えたのは、山形市の私立惺山高校通信制の生徒17人です。高校によりますと、10月14日から17日にかけて通信制の生徒46人が修学旅行で沖縄県を訪れました。修学旅行から帰宅後、17人が腹痛や下痢などの症状を訴えました。そのうち3人が