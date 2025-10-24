歯の解析を行うAI開発担当者らとオンラインで訓練を実施する徳島大の高野栄之専門研究員＝24日午後、徳島市南海トラフ巨大地震を想定し、災害による死者の身元確認を迅速化しようと徳島大などのチームは24日、歯の写真を人工知能（AI）で解析し、遠隔地で照合する訓練を初めて実施した。被災地で歯科医が不足しても対応でき、徳島大の高野栄之専門研究員は「各地の防災訓練で広めたい」と話す。訓練は徳島大と、歯の解析を行う