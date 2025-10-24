藤沢ななみさん囲碁の関西棋院でプロ入りが決定している藤沢ななみさん（16）は24日、大阪市の同棋院で会見し、「早くプロになりたかった。父のように、対局と普及のどちらも頑張っていきたい」と意気込みを語った。来年1月1日付でプロの初段となる。藤沢さんは東京都出身。師匠は父の藤沢一就八段で、女性トップ棋士の藤沢里菜女流本因坊は異母姉、故藤沢秀行名誉棋聖は祖父に当たる。藤沢さんは関西棋院が新設した採用試験