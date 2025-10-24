23日から静岡市のグランシップで始まった「世界お茶まつり2025秋の祭典」。お茶の魅力を世界へ、そして若い世代へ発信しようという試み。そこには様々なアイデアがあふれていました。「世界お茶まつり2025・秋の祭典」。約20の国と地域から茶業関係者が参加し静岡県などが3年に一度開催しているお茶の祭典です。会場には、お茶の販売や体験コーナーなど128のブースが出展。飲んで、食べて、学んでと様々な茶の魅