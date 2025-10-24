記者会見する前橋市の小川晶市長＝24日午後、前橋市役所前橋市の小川晶市長は24日の定例記者会見で、市職員の既婚男性とラブホテルで面会した問題を巡り、自ら辞職して立候補する出直し選挙に慎重姿勢を示した。「市民との対話や市政への影響を見て判断したい」と述べるにとどめた。市議会7会派が22日、小川氏に辞職して出直し選で民意を問うよう求めていた。これに関し、群馬県の山本一太知事は24日の会見で「本当に続けたい