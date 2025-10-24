沖縄で国の天然記念物に指定されているリュウキュウヤマガメなどの希少生物を密猟した疑いで、中国籍の男女4人が逮捕されました。種の保存法違反の疑いで24日に逮捕されたのは、自称・自営業の林素怡容疑者ら、中国籍の男女4人です。警察によりますと、4人のうち3人は、先月上旬から今月上旬にかけて、沖縄県の国頭村周辺や離島の久米島で、国の天然記念物に指定されているリュウキュウヤマガメ107匹と、希少種のカエルやヤモリを