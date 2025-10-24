西武から育成ドラフト6位で指名され、記者会見する上智大の正木悠馬投手＝24日、東京都千代田区西武から育成ドラフト6位で指名された上智大の正木悠馬投手（22）が24日、東京都内で記者会見し、「みんなと同じように就職して社会人になると思っていた。まさかこうなるとは入学時は想像していなかった」と笑顔で語った。上智大によると、育成を含めても同大学からのドラフト指名は初めて。幼少期を米アラスカで過ごし、日本に帰