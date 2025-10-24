24日午前、石川県志賀町で木造住宅が焼ける火事があり、住人の男性が顔にやけどを負いました。24日午前10時半ごろ、志賀町小浦にある男性（71）の木造2階建て住宅で、「家が燃えている」と近くに住む人から消防に通報がありました。この火事で男性の住宅が全焼したほか、近くにある木造の納屋2棟にも燃え広がり、火はおよそ3時間後に消し止められました。男性は1人暮らしで、顔のやけどを訴え病院に運ばれました。命に別状はないと