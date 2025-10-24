２４日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、高市早苗首相がこの日午後２時から衆参両院の本会議で、首相就任後初めての所信表明演説を行ったことを速報した。生中継の映像を見届けたコメンテーターで出演のお笑いタレント・ガダルカナル・タカは、高市氏の演説中に数多く飛び交ったヤジについて「センスのない…」とポツリ。「ヤジって効果的で面白いものもあったりしますけれども…