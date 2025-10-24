大谷翔平選手が珍しくブルペンとフリーバッティングの二刀流練習を行いました。大谷選手はポストシーズン初戦マルチホームランが飛び出すなど好調な出だしをしましたが、途中7試合で29打数3安打と打撃に勢いが見られない状況にも陥りました。それでも、リーグ優勝を決定させた試合では二刀流で出場し、7回途中無失点10奪三振に加え、打撃では3本の本塁打と大暴れしていました。大谷選手は自身の打撃について「シーズン中もそうです