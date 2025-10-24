◇ラグビー「リポビタンＤチャレンジカップ２０２５」日本―オーストラリア（２５日、東京・国立競技場）世界ランク１３位の日本代表は２４日、同７位のオーストラリアとのテストマッチに向け、試合会場の東京・国立競技場で前日練習を行った。２５日のオーストラリア代表戦から、１１月には欧州に移動し、１日に同１位の南アフリカ代表戦、８日に同２位のアイルランド代表戦、１５日に同１２位・ウェールズ代表戦、２２日