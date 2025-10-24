女優の藤山直美、寺島しのぶが、来年２月の東京・新橋演舞場公演「お光とお紺〜伊勢音頭恋の絵双紙〜」（５〜２４日、浅香哲哉演出）で共演することが２４日、発表された。過去に共演歴のある２人。近年ではドラマ「最強のオンナ」（ＴＢＳ系、２０１４年）での共演はあるものの、舞台でのタッグは久しぶりとなる。歌舞伎の名作「伊勢音頭恋寝刃（いせおんどこいのねたば）」に題を取った今作（小幡欣治脚本）は、伊勢の遊