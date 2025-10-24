プレミアリーグは23日、2025−26シーズンに使用される冬仕様の新公式球を発表した。2004−05シーズンに初めて導入され、2008−09シーズン以降は1年毎に更新されるようになったプレミアリーグの冬季用公式球。ナイキからプーマにサプライヤーが変更された今シーズンも通常の公式球とは色彩の異なる冬季用公式球が登場する。明るい黄色と蛍光ピンクに彩られた「アンダー・ザ・ライツ」エディションの公式球は現地時間11月8日に