日本ハム・達孝太投手が２４日、千葉・鎌ケ谷の球団施設で行われた秋季練習に参加。球団が２３日のドラフト会議で２位指名したエドポロ・ケイン外野手（大阪学院大）のポテンシャルに期待した。大阪学院大の中村良二監督は、自身の天理高時代の恩師。厳しい指導を受けて実力を伸ばし、プロへの扉を開いた事実に「監督が一緒なので。最強のメンタルを持っているんじゃないですか。絶対にメンタルは強いっす」と太鼓判を押した。