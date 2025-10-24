２４日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて３３銭円安・ドル高の１ドル＝１５２円８２〜８４銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、６７銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１７７円５５〜５９銭で大方の取引を終えた。