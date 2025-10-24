24日、熊本県産山村で、伐採した木を運んでいた運搬車が山道から転落しました。 【写真を見る】「運搬中」を知らせる看板／現場の様子 正午すぎ、産山村山鹿の山林で、50代の男性が、伐採した木を積んで車で運んでいた際、何らかの原因で山道から10m下に転落しました。 男性は自ら119番通報し、消防が駆けつけ、熊本県の防災ヘリで熊本市内の病院に運ばれましたが、会話はできる状態だったということです。 警察が、転落の原因