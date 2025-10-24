ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53歳）が、10月21日に放送されたスポーツ番組「おはようロバーツ 10月特別版」（ABEMA）に出演。シャンパンファイトで「朗希に乾杯」と発言した理由を明かした。番組は今回、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦の試合直前（10月17日）のロバーツ監督を直撃。ポストシーズンで圧巻の投球を見せた佐々木朗希選手にフォーカスした。ロバーツ監督は「朗希はキラーだ」「フィリーズ戦の登板で首位打者