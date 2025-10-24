TBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』(毎週火曜よる10時)の快進撃が止まらない。第1話の無料配信再生数が520万回を突破し、TBS火曜ドラマ歴代1位の記録を樹立。さらに第2話も放送から6日で380万回を超え、第1話を上回るペースで視聴者を増やし続けている。U-NEXTの視聴ランキングでも総合1位を獲得(2025年10月14日〜20日)した。「話題作目白押しの今期ドラマの地上波No.1かと思います」という評価も。【画像】「茶色いお