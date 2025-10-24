特定外来生物で強い毒をもつ「アカカミアリ」の女王アリが、愛知県で初めて確認されました。 【写真を見る】強毒持つ特定外来生物「アカカミアリ」女王アリ 愛知県で初確認 コンテナヤード塗装の継ぎ目に働きアリ500匹 巣作ったか 今月22日、名古屋港飛島ふ島で確認されたのは、特定外来生物で毒を持つアカカミアリの有翅（ゆうし）女王アリ1匹と働きアリ4匹です。 先月28日、環境省の調査で、ヒアリ類と疑われる働きアリ