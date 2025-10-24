退職代行サービス「モームリ」の運営会社が代行の仕事を違法に弁護士にあっせんし、紹介料を受け取った疑いがあるとして、警視庁がおととい、関係先の一斉捜索を行ったことを受けて、「モームリ」の運営会社「アルバトロス」はさきほど、コメントを発表しました。以下、コメントの全文です。令和7年10月24日関係者各位株式会社アルバトロス代表取締役谷本慎二令和7年10月22日、警視庁が弊社に家宅捜索に入りました。弊社が運営す