２４日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１９２．１７ポイント（０．７４％）高の２６１６０．１５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が６３．２０ポイント（０．６８％）高の９３６３．９４ポイントと続伸した。売買代金は２２６６億１３８０万香港ドル（約４兆４５７４億円）となっている（２３日は２４５２億５５７０万香港ドル）。中国の政策に対する期待感が