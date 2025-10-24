いよいよ、あす、ワールドシリーズ開幕戦が行われるカナダのトロント。ブルージェイズの本拠地周辺には早くも大勢のファンが！記者「あすの試合を前に、球場に併設されたオフィシャルグッズショップには、限定グッズを求めて大勢のお客さんが並んでいます」劇的なリーグ優勝を果たした勢いそのままに、強豪・ドジャースを撃破して欲しいとファンは期待します。ブルージェイズのファン「周りはブルージェイズが負けるというけど、私