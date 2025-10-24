宮内庁は２４日、三笠宮家の彬子さまが３１日〜１１月５日の日程でエジプトを訪問されると発表した。中近東文化センターの総裁を務められており、同国政府から招待があった。彬子さまの同国訪問は初めて。滞在中は、大エジプト博物館の開館式典に出席するほかピラミッドを視察される。